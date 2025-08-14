Новий фронт чи прихована загроза: Буданов розкрив плани КНДР

Північна Корея планує посилити військову підтримку Росії, відправивши туди близько 6 тисяч військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць військової техніки. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Japan Times.

За його словами, перекинути до Курської області планують інженерні підрозділи. Офіційна мета — розмінування та відновлювальні роботи, однак Буданов сумнівається, що всі військові будуть залучені лише до цих завдань. "Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони це зроблять?" — зауважив керівник ГУР.

Танки та бронетранспортери для фронту

Серед техніки, що має надійти до Росії, — основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80. Ці поставки доповнять значний обсяг боєприпасів, які КНДР уже постачає російській армії. За словами Буданова, Північна Корея забезпечує близько 40% потреб Росії в артилерійських снарядах калібру 122 та 152 мм.

Він також наголосив, що сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет, які Москва отримала від Пхеньяна, відіграють важливу роль у продовженні війни. Хоча спочатку частина озброєння показувала низьку ефективність, росіяни модернізували деякі зразки. Наприклад, ракета КН-23 після доопрацювання стала значно точнішою.

За словами Буданова, далекобійні 170-мм самохідні гармати M1989 та інше північнокорейське озброєння вже створюють серйозні проблеми для українських сил.