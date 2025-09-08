﻿
Свiт

Путін може готувати вторгнення в «Ахіллесову п’яту» НАТО

Західні спостерігачі проаналізують  спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", щоб оцінити боєготовність Москви та Мінська. Маневри пройдуть поблизу Польщі та Литви, а країни НАТО проводять власні навчання у відповідь.

За повідомленням Politico, навчання "Запад-2025" стануть першими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Вони триватимуть з 12 по 16 вересня 2025 року. Деякі маневри відбудуться в безпосередній близькості до кордонів Польщі та Литви, що демонструє готовність Кремля до можливого зіткнення з силами НАТО.

У відповідь країни НАТО, що межують із Росією та Білоруссю, проводять власні навчання:

- "Тарасіс-25" за участі 10 північноєвропейських країн НАТО;

- Литва організовує національні оборонні навчання "Громовий удар";

- Польща проводить масштабні навчання "Залізний захисник-25" за участю 30 000 військовослужбовців.

Особлива увага приділяється Сувальському коридору — 70-кілометровому вузькому оборонному району між Білоруссю та Калінінградом, який також розташований між Польщею та Литвою. У разі наступу російських та білоруських військ підрозділи НАТО можуть опинитися під загрозою оточення.

Західні спостерігачі та аналітики уважно слідкуватимуть за результатами маневрів, адже вони дозволять оцінити стан боєготовності російських та білоруських збройних сил через три роки після початку війни в Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, наразі немає ознак, що під прикриттям навчань в Білорусі відбувається підготовка до наступу

 

 

 

 

 Залізний захисник-25

 Автор: Тетяна Андрійко

