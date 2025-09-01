ФРН і союзники готуються до надзвичайних ситуацій під час російських навчань

У союзників по НАТО немає даних про те, що Росія може готувати атаку на когось з членів Альянсу під прикриттям навчань «Запад», але вони стежитимуть за ситуацією.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр на брифінгу в Берліні 1 вересня, передає Ukrinform.

«На цей момент немає ознак, що під прикриттям навчань відбувається підготовка до наступу. Але ми пильні. І під «ми» я маю на увазі не лише Бундесвер, а й НАТО загалом. Ми в Бундесвері готуємось до надзвичайної ситуації. Це наша робота. Ми дали для цього присягу», - сказав Броєр.

За його словами, очікується, що на території Білорусі у навчаннях візьмуть участь 13 тис. російських військових, а в Росії — ще 30 тис.

Деякі етапи російсько-білоруських маневрів «неминуче перетнуться» з навчаннями НАТО Quadriga, звернув увагу Броєр.

Активна фаза військових маневрів Quadriga 2025 — Northern Coast у Балтійському морі, участь у яких беруть представники 14 держав, розпочалась 1 вересня, триватимуть вони до 12 вересня. Масштабні навчання «Запад», основний майданчик яких, Білорусь, є на кордоні з Литвою, тобто з НАТО, проходитимуть 12-16 вересня.

«Я хочу ще раз наголосити: ми хочемо стримувати, а не ескалювати. Ми тренуємо виключно оборону. І я хочу привернути увагу: Москва використовує «Запад», щоб посіяти невпевненість, а потім — говорити про ескалацію з боку Заходу. Моя позиція: не слід піддаватись на ці маніпуляції. Потрібна максимальна прозорість», - підкреслив Броєр.

ForUA нагадує, після спільних російсько-білоруських навчань, які закінчилися 20 лютого 2022 року Росія напала на Україну, зокрема з території Білорусі.