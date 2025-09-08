Захист титулу: Усика звільнили від обов’язкового бою

Всесвітня боксерська організація (WBO) ухвалила рішення щодо титулу абсолютного чемпіона в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик. За повідомленням організації, WBO задовольнила запит українського боксера та надала йому відтермінування на 90 днів від переговорів щодо захисту пояса проти обов’язкового претендента, новозеландця Джозефа Паркера. Відлік терміну почався з 9 серпня 2025 року.

WBO також погодила бій Паркера з тимчасовим чемпіоном WBA, британцем Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні. Усик зобов’язаний буде вийти в ринг проти переможця цього поєдинку.

В разі відмови українського боксера від захисту титулу або проведення проміжних поєдинків він може втратити пояс WBO та, відповідно, припинити бути абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Нагадаємо, що останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня 2025 року, коли на стадіоні «Вемблі» в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

