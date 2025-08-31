WBO запросила в Усика оновлений медзвіт після запальних танців із Дорофєєвою

Світова боксерська організація (WBO) наказала абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику надати оновлений медичний звіт. Про це пише BAGNET з посиланням на видання Boxing Scene.

Як пише видання, це сталося після появи у соціальних мережах вірусного відео, на якому Усик запально танцює під пісню Наді Дорофєєвої, а також відео, де він грає в футбол.

У відео, опублікованому в Instagram кілька днів тому, із благодійної вечері, організованої Усиком та його дружиною Катериною, боксер енергійно танцює поруч із Дорофєєвою.

Раніше Усик попросив відстрочку переговорів із обов’язковим претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

Після зазначених відео WBO хоче, щоб Усик провів повторне обстеження до понеділка.

У листі, який переглянули журналісти BoxingScene, голова комітету WBO Луїс Батіста Салас написав адвокату Усика Джону Горневеру.

У ньому йдеться, що “медичний прогноз повинен бути детальним і вичерпним, а також має підтверджувати для WBO поточний стан здоров’я Усика, приблизний термін одужання та будь-які інші медичні показники, які вважаються доречними”.

Зазначається, що невиконання цієї вимоги не залишить комітету WBO іншого вибору, як “вжити відповідних заходів згідно з правилами і положеннями WBO”.

ForUA нагадує, 24 липня WBO постановив, щоб Усик розпочав переговори з обов’язковим претендентом Джозефом Паркером із Нової Зеландії.

Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди. Усик повідомив 7 серпня, що проходить медичне обстеження через попередні травми.

Команда українця попросила відтермінування переговорів на 90 днів, на що WBO, за інформацією джерела видання, була готова погодитися.