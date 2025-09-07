Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир і почувається безкарним, - Стармер

Нічний масований удар Росії по Києву та інших регіонах України свідчить, що російський диктатор Владімір Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир та "почувається безкарним".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Стармер наголосив, що внаслідок обстрілів загинули люди, пошкоджена інфраструктура, а вперше під ударом опинилася будівля уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - зазначив британський прем’єр.

Як повідомляв ForUA, вночі сили ППО знешкодили 751 ціль — 747 ворожих БпЛА та 4 крилаті ракети "Іскандер-К". Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян. Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки.

У столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах, повідомили у поліції Києва.