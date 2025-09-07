﻿
Столиця

Наслідки атаки на Київ: вагітній жінці викликали пологи, лікарі борються за життя мами та малюка

Вагітній жінці, яка постраждала від удару рашистів у Києві, екстрено викликали пологи: лікарі борються за життя малюка і мами.

Як розповіла «Суспільному» керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, у вкрай тяжкім стані жінка, яка була вагітною. Вона мешкає у Святошинському районі, куди прийшовся найбільший удар РФ.

Валентина Гінзбург, керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА.

«Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні», — розповіла Гінзбург.

За словами Гінзбург, четверо людей із семи госпіталізованих після атаки росії — у важкому стані. Вони перебувають в опіковому відділенні медичного центру.

Жінку, яка була вагітною, доправили до опікового відділення Київської міської клінічної лікарні № 2 сьогодні в обід, після народження дитини в іншому медзакладі. Їй 24 роки. Нині лікарі борються за її життя. Про це повідомила «Суспільному» лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева.

Усі четверо пацієнтів нині у реанімації. Серед постраждалих — чоловік та жінка 72 та 74 років та ще один 24-річний чоловік.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київлікарірашистиатака на Київпологи
