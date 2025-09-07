﻿
Надзвичайні події

В Ужгороді у гуртожитку знайшли мертвим 20-річного студента

Поліція встановлює обставини смерти студента в одному з гуртожитків Ужгородського національного університету. 

Про це розповідає Zaholovok.com.ua.

Повідомлення від медиків про констатацію смерті 20-річного юнака співробітники Ужгородського районного управління поліції  отримали у суботу, 6 вересня о 14:25.

За викликом негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели всі необхідні першочергові заходи. Хлопця знайшли мертвим у кімнаті інші студенти та одразу повідомили медпрацівників. Останні зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили. Тіло закарпатця направлять на судово-медичну експертизу.

За повідомленням на сайті Ужгородського національного університету, померлий – студент 4 курсу стоматологічного факультету Владислав Ботар.

За даним фактом слідчі поліції Ужгорода внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі у справі триває слідство, в ході якого встановлюються всі обставини події.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Ужгород
