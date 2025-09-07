Сили оборони завдали ударів по ворожих об'єктах у Брянській і Курській областях та в Краснодарському краї

Сили оборони у ніч на 7 вересня уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Російської Федерації, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та місця дислокації особового складу російських загарбників у Курській області.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

З вечора 6 вересня і протягом ночі війська рашистів запустили по Україні 818 засобів повітряного нападу: 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети «Іскандер-М».

Протиповітряна оборона збила/подавила більшість з них, однак зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Відомо про щонайменше двох загиблих у Києві, понад 20 людей постраждало. У Кривому Розі постраждали троє чоловіків. Також відомо про постраждалих на Сумщині та Запоріжжі унаслідок атак ввечері 6 вересня.