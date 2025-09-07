Війська РФ здійснили атаку на наметовий туристичний табір на Сумщині

Пізно ввечері 6 вересня війська рф атакували наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади Сумщини.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Про смертельний обстріл на Путилівщині стало відомо ще напередодні, утім місцева влада не розкривала деталі.

За словами Григорова, у передмісті Путивльської громади цивільні проводили мирний відпочинок з наметами. Близько 21:40 окупанти атакували безпілотником місце відпочинку, повідомили у прокуратурі.

Від уламкового поранення ще до приїзду медиків загинула 51-річна жінка.

Поранені 7 людей, серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх постраждалих госпіталізували. Їхній стан, за попередніми даними, оцінили як середньої тяжкості.

Окрім того, у Краснопільській громаді постраждав 57-річний чоловік через влучання російського дрона в автівку.

Загалом унаслідок російських обстрілів в регіоні пошкоджено понад 10 транспортних засобів, зокрема вантажні автомобілі, трактори, приватні авто та мікроавтобус. Руйнувань зазнали щонайменше 6 приватних домоволодінь, один багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, складське приміщення та навчальний заклад.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які фіксували масштаби пошкоджень і збирали докази воєнних злочинів. За кожним фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).