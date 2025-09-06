﻿
Полiтика

Угорщина не змінить позицію щодо вступу України до ЄС, – Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не змінить своєї позиції щодо вступу України до Європейського Союзу, навіть якщо Росія начебто не заперечує проти цього. Про це він написав у Facebook.

Сіярто прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який висловив нерозуміння позиції Угорщини, оскільки навіть Росія не виступає проти членства України в ЄС.

«Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами. На відміну від нього, наша позиція не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС. Нам цікаво, що думають угорці», — написав міністр.

Сіярто стверджує, що угорці нібито не підтримують вступ України до ЄС, оскільки «не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку».

Він підсумував, що Угорщина не підтримає вступ України.

 Автор: Сергій Ваха

