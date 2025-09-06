﻿
Суспiльство

Окупанти збираються забудувати 59 гектарів території Маріуполя

Окупаційна влада планує знести історичний центр Маріуполя та забудувати його багатоповерхівками. Людей переселять без їх згоди, та вчергове обіцяють "надати житло".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупаційна влада готується стерти з лиця землі історичний центр Маріуполя. Так званий "мінбуд ДНР" презентував візуалізацію проекту забудови майже 59 гектарів території обмеженої вулицями: з півдня вул. Митрополитською, зі сходу вул. Торговою, з півночі бул. Шевченка, із заходу вул. Куїнджі", — йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що всі будинки в зазначеній історичній частині міста окупанти запланували знести. Замість реставрації і збереження історії міста, росіяни збудують 53 багатоквартирних будинки. Проєкт планують реалізувати до 2035 року.

"Першим об'єктом території, що підпаде під знесення, стане територія заводу "Жовтень" та будинки розташовані між вулицями Куїнджі, Митрополитської, Грецькою та Готфейською. Жителів району окупанти обіцяють "переселити". Робиться це насильно, ніхто не проводив жодних громадських слухань чи опитувань людей", — йдеться у повідомленні.

Міськрада нагадала, окупанти неодноразово обіцяли жителям Маріуполя безкоштовне житло на місці знесених будинків. Але обіцяних квартир люди не отримали, нове житло окупанти запропонували придбати у кредит.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Маріупольрашисти
