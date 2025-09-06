﻿
Суспiльство

З тимчасово окупованих територій повернули велику групу українських дітей

З тимчасово захоплених Росією територій України вдалося повернути велику групу дітей. Ця операція відбулася в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, повернуті діти пережили утиски та примусове нав’язування російської пропаганди. Серед них:

  • Сестри, яких російська влада намагалася забрати до інтернату після смерті їхньої матері.
  • Діти, яких змушували співати гімн РФ і брати участь у пропагандистських заходах із російськими військовими.
  • Підліток, якого, попри проблеми зі здоров’ям, поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправляти дітей на мілітаризовані заходи.

Всі врятовані діти вже перебувають у безпеці в Україні, де отримують необхідну допомогу, зокрема психологічну реабілітацію. Їм також допомагають відновити документи, щоб вони могли почати нове життя.

Єрмак подякував команді Save Ukraine та всім партнерам за допомогу в порятунку цих дітей.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфповернення українських дітейАндрій Єрмак
