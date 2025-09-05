Євро-2027: на старті турниру українська «молодіжка» розгромила футболістів Литви

Молодіжна збірна України провела свій стартовий матч відбіркового турніру Євро-2027 (U21).
«Синьо-жовті» в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай Стедіум» здобули упевнену перемогу над однолітками з Литви - 4:0, передає Ukrinform.
Успіх українцям принесли голи Данила Кревсуна, який відзначився на 69-й хвилині, Сергія Корнійчука (73), Геннадія Синчука (77) та Раміка Гаджиєва (90+4).
Календар решти матчів групи Н у відборі Євро-2027 (U21):
09.09.2025. Литва - Угорщина
09.09.2025. Туреччина - Хорватія
10.10.2025. Україна - Угорщина
10.10.2025. Туреччина - Литва
14.10.2025. Хорватія - Україна
14.10.2025. Угорщина - Туреччина
13.11.2025. Хорватія - Литва
14.11.2025. Туреччина - Україна
18.11.2025. Литва - Туреччина
18.11.2025. Угорщина - Хорватія
27.03.2026. Україна - Литва
31.03.2026. Угорщина - Україна
31.03.2026. Хорватія - Туреччина
26.09.2026. Україна - Туреччина
26.09.2026. Хорватія - Угорщина
01.10.2026. Угорщина - Литва
02.10.2026. Україна - Хорватія
06.10.2026. Туреччина - Угорщина
06.10.2026. Литва - Хорватія.
Фінальний турнір Євро-2027 (U21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох - Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар).
За підсумками турніру визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.
Фото: УАФ/Андрій ГарбовськийАвтор: Сергій Ваха