Євро-2027: на старті турниру українська «молодіжка» розгромила футболістів Литви

Молодіжна збірна України провела свій стартовий матч відбіркового турніру Євро-2027 (U21).

«Синьо-жовті» в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай Стедіум» здобули упевнену перемогу над однолітками з Литви - 4:0, передає Ukrinform.

Успіх українцям принесли голи Данила Кревсуна, який відзначився на 69-й хвилині, Сергія Корнійчука (73), Геннадія Синчука (77) та Раміка Гаджиєва (90+4).

Календар решти матчів групи Н у відборі Євро-2027 (U21):

09.09.2025. Литва - Угорщина

09.09.2025. Туреччина - Хорватія

10.10.2025. Україна - Угорщина

10.10.2025. Туреччина - Литва

14.10.2025. Хорватія - Україна

14.10.2025. Угорщина - Туреччина

13.11.2025. Хорватія - Литва

14.11.2025. Туреччина - Україна

18.11.2025. Литва - Туреччина

18.11.2025. Угорщина - Хорватія

27.03.2026. Україна - Литва

31.03.2026. Угорщина - Україна

31.03.2026. Хорватія - Туреччина

26.09.2026. Україна - Туреччина

26.09.2026. Хорватія - Угорщина

01.10.2026. Угорщина - Литва

02.10.2026. Україна - Хорватія

06.10.2026. Туреччина - Угорщина

06.10.2026. Литва - Хорватія.

Фінальний турнір Євро-2027 (U21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох - Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар).

За підсумками турніру визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.