Морські котики США намагалися провести надсекретну місію перед зустріччю Трампа та Кіма в 2019 році, – NYT

Спеціальний підрозділ морських котиків США взимку 2019 року проводив надсекретну місію щодо встановлення спеціальної апаратури прослуховування в Північній Кореї перед зустріччю Дональда Трампа й Кім Чен Ина в Ханої. Однак місія не мала успіху.

Про це йдеться в розгорнутій публікації The New York Times, основаній на інтерв’ю з двома десятками обізнаних людей, яка вийшла у п’ятницю, 5 вересня..

«Зимової ночі на початку 2019 року група морських котиків ВМС США вийшла з океану та підкралася до скелястого берега в Північній Кореї. Вони виконували надсекретну місію – настільки складну та важливу, що все мало пройти ідеально», - пише видання.

Мета місії полягала у встановленні електронного пристрою, який дозволив би США перехоплювати комунікації лідера КНДР Кім Чен Ина в період, коли готувалися переговори на високому рівні з президентом Трампом щодо ядерної програми. У разі успіху американці могли отримати потік цінних розвідувальних даних.

Втім це означало висадку американських командос на північнокорейській землі – крок, який у разі виявлення міг не тільки зірвати переговори, а й призвести до кризи із заручниками або ескалації конфлікту з ядерним ворогом.

«Це було настільки ризиковано, що вимагало прямого схвалення президента», - пише видання.

Для операції була обрана Червона ескадрилья Морських котиків Team 6 – той самий підрозділ, який ліквідував Усаму бен Ладена. Військові тренувалися впродовж місяців, усвідомлюючи, що кожен рух має бути ідеальним. Але тієї ночі, коли місія досягла берега, який вважався безлюдним, одягнені в чорні гідрокостюми та окуляри нічного бачення американські спецпризначенці зустрілися з північнокорейським човном.

«Ліхтарики з носа човна промайнули над водою. Побоюючись, що їх помітили, морські котики відкрили вогонь. За лічені секунди всі на північнокорейському човні загинули», - йдеться в публікації. Американці відступили в море, не встановивши підслуховувальний пристрій.

Ця операція ніколи публічно не визнавалася, не було навіть найменших натяків про її проведення. Її деталі залишаються засекреченими.

Газета пише, що адміністрація Трампа не повідомила ключових членів Конгресу, які контролюють розвідувальні операції – ні до, ні після місії. Це могло порушити закон. Водночас Білий дім відмовився від коментарів.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп проводив особисті зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином кілька разів. Так, у червні 2018 року вони бачилися на саміті в Сінгапурі. У лютому 2019 року лідери зустрілися в Ханої. А в червні 2019 року Дональд Трамп відвідав КНДР на запрошення Кіма, ставши першим американським президентом, який ступив на північнокорейську землю.