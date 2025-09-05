Нетаньягу розглядає можливість закриття Генконсульства Франції в Єрусалимі у відповідь на визнання Палестини

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття Генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати державу Палестина.

Про це заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель розповіла в інтерв’ю France info.

"Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра", - підтвердила вона, додавши, що подібне Ізраїль вже вчинив з Норвегією та Ірландією.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу. Вона також розкритикувала намір президента Франції Макрона підштовхнути інші держави до такого ж кроку.

Як повідомлялося, 22 вересня французький лідер разом з принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом буде співголовою конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку щодо "рішення за принципом двох держав". Під час цього заходу Франція, разом з кількома іншими країнами, зокрема Австралією, Бельгією та Канадою, має офіційно визнати державу Палестина.

За словами високопоставлених ізраїльських чиновників, у відповідь на такий недружній крок Ізраїль планує відібрати деякі об'єкти власності Франції в Ізраїлі та на анексованих територіях. Під загрозою знаходяться чотири релігійні об'єкти, в тому числі Гробниця царів у Східному Єрусалимі - археологічна пам'ятка, що належить до французького національного надбання.

Днями президент Макрон заявив журналістам, що не збирається відмовлятися від своїх намірів щодо Палестини. "Жоден наступ, спроба анексії або переміщення населення не зупинить імпульс, який ми створили разом з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом і до якого вже приєдналися багато партнерів", - повідомив він.

Як повідомляв ForUA, напередодні Ізраїль пригрозив відмовити Макрону у візиті, якщо Франція офіційно визнає Палестинську державу.