На Житомирщині скоїли розбійний напад на сім’ю загиблого захисника, викрали з дому всі заощадження

У Чуднівській громаді на Житомирщині двоє чоловіків скоїли розбійний напад на сім’ю загиблого захисника, викравши з їхнього дому заощадження. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

«За словами 64-річного господаря, 2 вересня близько 12:00 він повернувся додому, де на нього напали двоє невідомих у балаклавах. Один із них вдарив чоловіка в обличчя і він втратив свідомість. А коли отямився, зрозумів, що його руки зв’язані, а з сейфа зникли 7 тисяч доларів США, 4,5 тисячі євро та понад 200 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошуків причетних залучили кінолога із службовим собакою. Тварина взяла слід від будинку потерпілого та вказала напрямок руху зловмисників. Оперативники виявили речі, які викинули нападники дорогою з місця злочину. Серед них була камера відеоспостереження з картою пам’яті, викрадена з кімнати, де стояв сейф. Записи зафіксували момент вчинення злочину.

Як встановили поліцейські, до злочину причетні 29-річний та 34-річний жителі громади. Молодший із них виявився племінником потерпілого. У скоєному чоловіки зізналися.

Відомо, що раніше обоє вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліцейські повідомили фігурантам про підозру в учиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).