﻿
Полiтика

Загрози Путіна міжнародним силам: іноземні війська в Україні "законні цілі" для ударів РФ

Загрози Путіна міжнародним силам: іноземні війська в Україні "законні цілі" для ударів РФ

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що у разі введення іноземних військ в Україну російська армія розглядатиме їх як "легітимні мішені".

Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі, повідомляє BAGNET.

— Щодо можливих військових контингентів в Україні… Якщо там з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час бойових дій, ми вважатимемо їх законними цілями для поразки , — заявив диктатор під час форуму.

У той же час Путін заявив, що із встановленням тривалого миру в Україні присутність іноземних військ нібито стане зайвою, намагаючись аргументувати свою позицію проти міжнародної участі.

Заява Путіна прозвучала на тлі активних обговорень країнами "Коаліції бажаючих" можливості відправлення своїх військ до України після встановлення перемир'я чи миру для запобігання повторному російському вторгненню.

ForUA нагадує, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на 4 вересня вже 26 держав заявили про готовність направити військових в Україну або приєднатися до підтримки цієї місії.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте раніше категорично заявляв, що РФ не має права впливати на можливу присутність військ НАТО в Україні, наголосивши на суверенному праві України приймати рішення щодо власної безпеки.

Фото: Getty Images

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніКоаліція охочихагресія рфВолодимир Путінмиротворчі сили для України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У контактному зоопарку під Києвом виявили сказ
Столиця 05.09.2025 14:15:02
У контактному зоопарку під Києвом виявили сказ
Читати
Зеленський назвав головну гарантію безпеки для Європи
Полiтика 05.09.2025 13:56:23
Зеленський назвав головну гарантію безпеки для Європи
Читати
Де купити шкільне приладдя: Опубліковано список магазинів для програми "Пакунок школяра"
Суспiльство 05.09.2025 13:30:37
Де купити шкільне приладдя: Опубліковано список магазинів для програми "Пакунок школяра"
Читати

Популярнi статтi