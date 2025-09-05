Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що у разі введення іноземних військ в Україну російська армія розглядатиме їх як "легітимні мішені".

Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі, повідомляє BAGNET.

— Щодо можливих військових контингентів в Україні… Якщо там з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час бойових дій, ми вважатимемо їх законними цілями для поразки , — заявив диктатор під час форуму.

У той же час Путін заявив, що із встановленням тривалого миру в Україні присутність іноземних військ нібито стане зайвою, намагаючись аргументувати свою позицію проти міжнародної участі.

Заява Путіна прозвучала на тлі активних обговорень країнами "Коаліції бажаючих" можливості відправлення своїх військ до України після встановлення перемир'я чи миру для запобігання повторному російському вторгненню.

ForUA нагадує, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на 4 вересня вже 26 держав заявили про готовність направити військових в Україну або приєднатися до підтримки цієї місії.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте раніше категорично заявляв, що РФ не має права впливати на можливу присутність військ НАТО в Україні, наголосивши на суверенному праві України приймати рішення щодо власної безпеки.

Фото: Getty Images