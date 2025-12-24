Через ворожі удари по енергосистемі в усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключень

В усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності у четвер, 25 грудня. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За інформацією "Укренерго", у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах України планують застосовувати графіки відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).

У компанії зазначають, що внаслідок ворожих ударів по енергосистемі змушені повернутися до графіків обмежень.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають споживачів споживати електрику ощадливо, коли постачання відновлюється за графіком.