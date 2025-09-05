Індія продовжуватиме купляти російську нафту

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить купувати російську нафту, виходячи з власних інтересів.

Про це вона сказала 5 вересня, цитує The Economic Times.

«Індія продовжить купувати російську нафту. Ми самі вирішуємо, що купувати, виходячи з наших потреб, і де купувати нафту, ми будемо вирішувати самостійно», — заявила Сітхараман.

Раніше Bloomberg писало, що Росія знизила ціну на власну нафту марки Urals для індійських покупців. За даними джерел видання, вартість впала до 3-4 доларів за барель.

6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25-відсоткових мит на імпорт з Індії. Новини про це ширилися ще з кінця липня, після того як провалилися торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі.

Після цього Bloomberg писав, що індійська державна нафтопереробна компанія Indian Oil Corp. закупила нафту в американських і близькосхідних виробників на тлі погроз Трампа. А Reuters стверджувало, що державні нафтопереробні компанії Індії припиняють закупівлю російської нафти.

Водночас 2 серпня два високопоставлені індійські чиновники в коментарі New York Times заявили, що жодних змін у політиці не відбулося і що індійський уряд не дав жодних вказівок нафтовим компаніям щодо скорочення імпорту з Росії.