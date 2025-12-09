﻿
Війна

Мінус 400 тис. тонн газу на рік: СБУ знищила термінал «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк

Безпілотники Служби безпеки України здійснили успішну атаку на термінал зрідженого газу в російському порту Темрюк, який належить компанії «Мактрен-Нафта». Про це повідомляють джерела.

Після ударів, завданих 5 грудня, на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка тривала близько трьох діб. Внаслідок атаки згоріли понад 20 резервуарів, були знищені залізничні цистерни та зливо-наливна естакада.

Термінал, що мав здатність перевалювати до 400 тисяч тонн газу на рік, фактично зупинений.

У СБУ підкреслили, що продовжать завдавати ударів по об'єктах російського нафтогазового сектору.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газСБУнафтатерміналТемрюк
