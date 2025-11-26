«Нафтогаз» показав наслідки російських атак на газовидобуток: AP має ексклюзивні фото

«Нафтогаз» уперше з початку повномасштабної війни дозволив журналістам зафіксувати наслідки російських атак на інфраструктуру газовидобутку. Агентство Associated Press отримало ексклюзивний доступ до одного з об’єктів, що зазнав ураження минулого тижня, але через жорсткі правила безпеки його точне місце не розкривається.

За даними AP, на території родовища уламки російських дронів-камікадзе впали на резервуар, у якому мали зберігатися балони зі скрапленим газом. Один із працівників, який пропрацював на об’єкті 28 років, розповів журналістам, що атака знищила результат багаторічної роботи: «Мені боляче на це дивитися. Я був свідком створення, будівництва та розвитку цього об'єкта. Але ми мусимо продовжувати працювати».

Українська газовидобувна інфраструктура залишається однією з головних цілей російських ударів. У лютому 2024 року країна втратила близько 40% потужностей власного видобутку газу після серії ракетних атак по об’єктах «Укргазвидобування» та суміжних підприємств. Пошкоджено десятки свердловин, системи підготовки газу, компресорні станції та елементи енергопостачання.

Попри це, галузі вдалося частково відновити роботу: станом на середину вересня обсяг газу в українських підземних сховищах уперше цього року перевищив торішні показники та досяг 12,06 млрд кубометрів. Однак таких запасів усе ще недостатньо для повного покриття зимових потреб без імпорту.