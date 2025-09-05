У Міністерстві соціальної політики України запустили інтерактивну мапу магазинів, де батьки можуть використати кошти за програмою «Пакунок школяра». Це нововведення значно спрощує пошук торгових точок, де можна придбати шкільне приладдя, одяг та взуття для дітей.

Що таке «Пакунок школяра»?

«Пакунок школяра» — це державна програма, що надає фінансову допомогу сім’ям на підготовку дітей до школи. За ці кошти можна придбати необхідні товари, від канцтоварів до шкільної форми. Наразі допомогу вже отримали понад 103 тисячі сімей. Загалом на програму виділено 526 мільйонів гривень, що становить 41% від усього бюджету програми.

Програма діятиме до 15 листопада 2025 року. Подати заявку на участь можна через застосунок «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Інтерактивна мапа для зручного пошуку

Міністерство соціальної політики спільно з Державною службою України у справах дітей опублікували посилання на онлайн-дашборд, який показує магазини, де можна гарантовано розрахуватися за програмою. На мапі позначено понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін зазначив, що цей дашборд є важливим інструментом для вдосконалення програми. Він наголосив, що список магазинів регулярно оновлюється, зокрема через перейменування вулиць чи населених пунктів.

Якщо ви знайшли неактуальні дані на мапі, можете повідомити про це, заповнивши спеціальну Google-форму.

Як магазинам долучитися до програми?

У відомстві також нагадали, що до програми можуть долучитися всі магазини, що спеціалізуються на торгівлі шкільним приладдям, дитячим одягом та взуттям. Це дозволяє розширити мережу торгових точок та зробити програму ще доступнішою для батьків.

Раніше ми писали скільки коштує зібрати дитину до школи: батьківські підрахунки 2025.