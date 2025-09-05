Online-трансляція кривавої розправи: у Закарпатті затримали підлітка, який збирався напасти на школярів

На Закарпатті правоохоронці затримали 15-річного школяра, який планував напад із ножем на своїх однокласників і вчителів. Напад вдалося попередити завдяки скоординованим діям українських та британських поліцейських.

За інформацією поліції, підозріла активність підлітка була виявлена в соціальних мережах, де він відкрито писав про свої наміри. Завдяки тісній співпраці з поліцією Великої Британії, яка передала оперативну інформацію, правоохоронці змогли швидко відреагувати.

"Кіберполіція аналізувала всі цифрові дані, кримінальна поліція оперативно працювала на місці, а біля школи було виставлено посилену охорону", — повідомили в поліції.

Учня затримали саме в той момент, коли він намагався зайти до навчального закладу. У рюкзаку у нього знайшли ніж. На той момент хлопець уже розпочав пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ, імовірно, щоб показати напад наживо.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко подякував поліції Закарпаття за професійні та злагоджені дії, які допомогли запобігти трагедії.

Завдяки оперативній роботі поліції ніхто з учнів та працівників школи не постраждав. Наразі тривають слідчі дії, щоб з’ясувати всі обставини та мотиви запланованого нападу.

