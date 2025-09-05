США лишають прикордонні з РФ країни сам-на-сам з агресором

Сполучені Штати поступово згортають програми допомоги у сфері безпеки для європейських армій уздовж кордонів із Росією, що змушує країни континенту вкладати більше коштів у власну оборону.

За даними видання, минулого тижня представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми з навчання та оснащення військових у країнах Східної Європи, які можуть опинитися на передовій у будь-якому конфлікті з Росією, повідомляє Financial Times.

Видатки на програму Пентагону, яка підпадає під розділ 333, мають схвалюватися Конгресом США. Проте адміністрація президента Дональда Трампа не запитувала додаткових коштів. Уже схвалені кошти залишатимуться доступними до кінця вересня 2026 року.

Офіційний представник Білого дому зазначив, що скорочення фінансування узгоджується з указом президента Трампа та його акцентом на те, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за власну оборону. «Ці дії були узгоджені з європейськими країнами відповідно до указу і давнього акценту президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за власну оборону», — сказав чиновник.

За оцінками помічників Сенату, скорочення фінансування програми розділу 333 торкнеться бюджету понад 1 млрд доларів, що може зменшити видатки США на прикордонні з Росією країни на сотні мільйонів доларів. Основними одержувачами допомоги є Естонія, Латвія та Литва, які отримали 29% від загальносвітових витрат програми за період 2018–2022 років.

Європейські уряди були здивовані повідомленням і намагаються зрозуміти, чи зможе внутрішнє фінансування компенсувати скорочення, або воно вплине на критично важливі елементи безпеки. «Якщо вони діятимуть жорстко, це матиме серйозні наслідки. НАТО, безумовно, постраждає, оскільки частина фінансування проходила через альянс», — зазначив один із дипломатів.

Сенаторка Джин Шахін, головна демократка в сенатському комітеті з міжнародних відносин, назвала скорочення «помилковим кроком», що «надсилає абсолютно невірний сигнал», оскільки США прагнуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів і стримати російську агресію.

Водночас інші програми, зокрема Фінансування іноземних військових операцій, що надає країнам кошти для закупівлі важкої техніки — винищувачів, кораблів та танків — не зачеплені.

Під загрозою перебуває також Ініціатива з безпеки в країнах Балтії (Baltic Security Initiative), створена у 2020 році для зміцнення збройних сил Естонії, Латвії та Литви. У 2024 році Конгрес схвалив виділення 288 млн доларів на її підтримку, але Білий дім не запитав додаткового фінансування на наступний рік. Відставний адмірал США Марк Монтгомері зауважив, що втрата американської допомоги у сфері безпеки буде «дуже важкою» для країн Балтії.

