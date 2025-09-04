США дуже чітко заявили про свою готовність бути частиною гарантій безпеки, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США дуже чітко вказали на свою підтримку та готовність бути частиною гарантій безпеки для України, а європейці вдадуться до нових спільних із Сполученими Штатами санкцій, якщо Росія і надалі відмовлятиметься від миру.

Про це він розповів на підсумковій з українським президентом пресконференції в Єлисейському палаці після зустріч коаліції охочих та дзвінка президенту США, передає Ukrinform.

«У найближчі кілька днів ми завершимо формування американської підтримки для спільних гарантій безпеки. Сполучені Штати були залучені до кожного етапу цього процесу. Ми також вирішили координувати наші дії щодо первинних і вторинних санкцій, щоб бути більш ефективними І саме на цю тему ми зараз ведемо дискусію з президентом Трампом», - заявив Макрон.

За його словами, американці «дуже чітко заявили про свою участь у гарантуванні безпеки, тож Європа та США будуть міцно стояти на своєму та тиснути на Росію і надалі.

Він також наголосив, що всі гарантії безпеки є «сумісними» з НАТО.

«Гарантії безпеки, які ми остаточно узгодили на цьому саміті та політично підтримали, дуже чітко сумісні з усіма планами НАТО, а безпека є одним з пріоритетів цієї організації. Отже, як ви бачите, наступні кілька днів дозволять нам завершити нашу роботу над функціями, з одного боку, і над американською підтримкою, з іншого, а також зосередити нашу увагу на тиску на Росію», - підсумував він.

Як повідомляв ForUA, у четвер, 4 вересня, в Парижі відбулось засідання "Коаліції охочих" у гібридному форматі, по закінченні якого учасники узгодили свої позиції з президентом США Дональдом Трампом, зателефонувавши йому у Вашингтон.