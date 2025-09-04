Зеленський задоволений тим, що його запросили до Москви

Президент України Володимир Зеленський вважає пропозицію ватажка рашистів Владіміра Путіна приїхати в Москву спробою відтермінувати їхню спільну зустріч.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

За словами Зеленського, його зустріч із Путіним є потрібною, а Україна підтримувала як двосторонній, так і тристоронній — за участи США — формат такої зустрічі. Росія ж, мовляв, «робить все, щоб відтермінувати», каже український президент.

«Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву», — додав він.

Водночас Зеленський вважає, що це вже непогано, що Росія почала говорити про зустріч, однак вона має «виходити з якимось результатом, бажано — закінчення війни», а такого бажання, мовляв, з боку РФ Україна не бачить.

Нагадаємо, на пресконференції в Китаї кремлівський ватажок запросив президента України Володимира Зеленського зустрітися в Москві.

«Я сказав — так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви — така зустріч відбудеться», — сказав Путін журналістам.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав цю пропозицію маніпуляцією і сказав, що Росія свідомо робить неприйнятні пропозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.