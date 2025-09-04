Два російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, не були збиті й повернулися нести смерть в Україну

Під час масованої атаки Росії на Україну, у ніч на середу, 3 вересня, над територією Польщі було зафіксовано два випадки порушення повітряного простору безпілотниками.

Про це на брифінгу заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мачей Кліш, передає Reuters.

За його словами, ситуація перебувала «під повним контролем національних сил та підрозділів, задіяних у системі оборони держави».

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула уточнив, що безпілотники залишили повітряний простір Польщі без завдання будь-якої шкоди. Місце їхнього входу на територію країни наразі не розголошується.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські війська завдали масованого удару по українських містах з використанням БпЛА і ракет різних типів. У Луцьку, Вишгороді, Знам'янці та Хмельницькому зафіксовані руйнування, пожежі та постраждалі.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня в селі Осіни, що в Люблінському воєводстві, упав у кукурудзяне поле й вибухнув невідомий об’єкт. Польські медіа писали, що це міг бути безпілотник Shahed-131 або Shahed- 136, що використовують росіяни.