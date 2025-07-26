Окупанти дроном влучили в будівлю обласної адміністрації у Сумах

Російський безпілотник вдень 26 липня атакував будівлю обласної адміністрації у Сумах.

У мережі з’явилися відео, що безпілотник влучив по будівлі ОВА.

Наразі невідомо про наслідки, але в ОВА перед цим повідомляли, що ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру Сумщини.

Оновлено: Поліція також оприлюднила фото після влучань, але не уточнила, що це будівля ОВА.

Поруч також вибиті шибки у сусідньому багатоквартирному будинку.

Російські війська сьогодні вдень, 26 липня, обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.

Про це йде мова у Telegram керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах", - зазначив Кривошеєнко.

За його словами, наразі відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих до неї.