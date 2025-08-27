Масована атака на Суми: пошкоджена інфраструктура, місто частково знеструмлено

У ніч на середу, 27 серпня, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Сумську громаду. У місті було чути серію вибухів, внаслідок яких є пошкодження об'єктів інфраструктури.

Наслідки для міста

Через удар частина міста залишилася без світла. Як повідомили у КП «Електроавтотранс», це призвело до зупинки тролейбусів — на маршрути вийшли лише автобуси.

У КП «Міськводоканал» також зазначили, що всі об'єкти підприємства були знеструмлені, і їх перевели на аварійно-резервне живлення. Вода в місті подаватиметься з пониженим тиском і за графіком.

Реакція влади

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог завдав масованого удару по околиці громади. За його словами, жертв немає. На місці працюють аварійні служби.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що влучань у житлові квартали не зафіксовано.