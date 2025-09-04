Зеленський завершив зустріч із Віткоффом

У Парижі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом (на фото - праворуч), повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Раніше повідомлялося, що у Парижі була запланована зустріч Зеленського та Віткоффа.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки не призведуть до миру, оскільки Росія використовує окуповані території як плацдарми для подальшої агресії.

Зеленський наголосив, що окупація Росією Криму у 2014 році створила умови для повномасштабного вторгнення 2022 року. Захоплений півострів став зручним плацдармом для наступу на південні регіони України.

«Він (Путін) здійснив вторгнення в частину сходу нашої країни у 2014 році, щоб використати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якби завтра ми якимось чином покинули Донбас, чого не станеться, ми б відкрили для путіна незахищений простір, поблизу міста з півторамільйонним населенням — Харкова. Він би також захопив промисловий центр — Дніпро», — зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо Росія захопить всю Україну, вона перетворить її на «трамплін» для подальшої агресії проти європейських країн. Президент наголосив, що безпека Європи залежить від її стійкости. Він також зазначив, що через розвиток технологій і зброї війн на далеких відстанях більше не існує.