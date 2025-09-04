Зеленський пояснив, чому Україна не погодиться на територіальні поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки не призведуть до миру, оскільки Росія використовує окуповані території як плацдарми для подальшої агресії. Про це він розповів в інтерв'ю французькому агентству Le Point.

Зеленський наголосив, що окупація Росією Криму у 2014 році створила умови для повномасштабного вторгнення 2022 року. Захоплений півострів став зручним плацдармом для наступу на південні регіони України.

Окуповані території — плацдарм для нової агресії

«Він (путін) здійснив вторгнення в частину сходу нашої країни у 2014 році, щоб використати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якби завтра ми якимось чином покинули Донбас, чого не станеться, ми б відкрили для путіна незахищений простір, поблизу міста з півторамільйонним населенням — Харкова. Він би також захопив промисловий центр — Дніпро», — зазначив Президент.

За словами Зеленського, якщо Росія захопить всю Україну, вона перетворить її на «трамплін» для подальшої агресії проти європейських країн. Президент наголосив, що безпека Європи залежить від її стійкості. Він також зазначив, що через розвиток технологій і зброї війн на далеких відстанях більше не існує.

Ракети можуть долетіти куди завгодно

«Повірте, через два роки росіяни матимуть багато ракет — ми теж — з дальністю 5000 км. Море нікого не захистить. Океан нікого не захистить. Ракети можуть колись навіть мати дальність 10 000 км», — сказав Зеленський.

Він також порівняв використання Росією сучасної ракети «Орєшник» із застосуванням ядерної зброї. Президент пояснив, що ця ракета, хоча й має одну ціль, вражає всю навколишню територію, незважаючи на кількість людей чи об’єктів.

«Це означає, що логіка використання цієї зброї може бути подібною до логіки ядерних ракет», — резюмував Зеленський.