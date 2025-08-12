Державна податкова служба України звернулася до громадян із закликом сплатити податок на нерухомість за 2024 рік. Сплатити його необхідно до 1 вересня 2025 року.

Хто має сплачувати податок?

Податок стосується власників житла, площа якого перевищує встановлені норми:

квартири — понад 60 кв. м;

будинку — понад 120 кв. м.

Якщо ви володієте і квартирою, і будинком, то загальний ліміт становить 180 кв. м.

Як розраховується сума податку?

Сума податку залежить від кількох факторів:

Площа житла. Податок нараховується лише за "зайві" квадратні метри, що перевищують норму.

Мінімальна зарплата. Податок прив'язаний до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня попереднього року.

Ставка місцевої влади. Максимальна ставка — 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. Органи місцевого самоврядування можуть зменшувати цю ставку або збільшувати пільгову площу.

Наприклад, у 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 грн. Таким чином, максимальний податок за кожен додатковий квадратний метр міг складати до 106,5 грн.

Приклад: Власник квартири площею 90 кв. м має сплатити податок за 30 "зайвих" метрів. Сума може сягати до 4260 грн, залежно від ставки, встановленої місцевою владою.

Як дізнатися суму до сплати?

Податкова служба надсилає повідомлення про суму податку. Однак, якщо ви не отримали його до 1 липня 2025 року, штрафи за несплату нараховуватися не будуть.

Дізнатися суму до сплати можна кількома способами:

Електронний кабінет платника на сайті ДПС. Для входу потрібен електронний ключ (КЕП).

Мобільний додаток "Моя податкова" .

Онлайн-калькулятор на сайті ДПС.

Штрафи та додаткові платежі

Якщо ви протермінуєте сплату, на вас чекають штрафи:

Прострочення до 30 днів — штраф 10% від суми податку.

Прострочення понад 30 днів — штраф 20% від суми податку.

Крім того, для власників великої нерухомості передбачені додаткові платежі:

Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку — 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 грн на рік.

