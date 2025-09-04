﻿
Війна

Росіяни вдарили по Запоріжжю, четверо поранених

Росіяни вдарили по Запоріжжю, четверо поранених

Зранку, 4 вересня, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі російської атаки на Запоріжжя

Вранці, 4 вересня, у Запорізькій області оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Тривога тривала до 11:28.

За словами Федорова, внаслідок удару ворожого безпілотника троє мешканців обласного центру отримали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Згодом Федоров додав, що є ще одна постраждала, таким чином кількість поранених зросла до чотирьох.

Наслідки удару зафіксовано на відео, яке очільник ОВА опублікував у своєму телеграм-каналі. На кадрах видно пошкоджену кав'ярню та суші-бар. Федоров також опублікував фото з місця події, супроводивши відео словами: «Росія – держава-терорист».


https://24tv.ua/rosiyani-vdarili-po-zaporizhzhyu-ye-poraneni_n2907545

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обстрілЗапоріжжяІван Федоров.
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 4 вересня: спека та короткочасні опади
Суспiльство 04.09.2025 06:56:47
Погода 4 вересня: спека та короткочасні опади
Читати
На Донеччині Сили безпілотних систем стримали ворожий наступ
Війна 04.09.2025 00:02:37
На Донеччині Сили безпілотних систем стримали ворожий наступ
Читати
Прищі зникнуть за тиждень: Інноваційний пластир від акне
Здоров'я 03.09.2025 23:41:46
Прищі зникнуть за тиждень: Інноваційний пластир від акне
Читати

Популярнi статтi