Росіяни вдарили по Запоріжжю, четверо поранених

Зранку, 4 вересня, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі російської атаки на Запоріжжя

Вранці, 4 вересня, у Запорізькій області оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Тривога тривала до 11:28.

За словами Федорова, внаслідок удару ворожого безпілотника троє мешканців обласного центру отримали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Згодом Федоров додав, що є ще одна постраждала, таким чином кількість поранених зросла до чотирьох.

Наслідки удару зафіксовано на відео, яке очільник ОВА опублікував у своєму телеграм-каналі. На кадрах видно пошкоджену кав'ярню та суші-бар. Федоров також опублікував фото з місця події, супроводивши відео словами: «Росія – держава-терорист».



https://24tv.ua/rosiyani-vdarili-po-zaporizhzhyu-ye-poraneni_n2907545