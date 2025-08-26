﻿
Суспiльство

Чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Кабмін

Чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Кабмін

Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

За її словами, це рішення стосується всіх громадян цієї вікової групи, включно з тими, хто вже перебуває за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною», — наголосила Свириденко.

Відповідні зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість підвищити віковий поріг для перетину кордону з 18 до 22 років.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядКабмінмобілізаціявійна в Українівиїзд чоловіків за кордон
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Деякі регіони України можуть залишитись без тепла взимку
Інтерв’ю 26.08.2025 15:12:32
Деякі регіони України можуть залишитись без тепла взимку
Читати
Площа, більша за Англію: в Україні заміновано чверть території
Війна 26.08.2025 14:51:42
Площа, більша за Англію: в Україні заміновано чверть території
Читати
Секретний завод дронів: як Україна готується до «дронових перегонів» з Росією
Війна 26.08.2025 14:31:39
Секретний завод дронів: як Україна готується до «дронових перегонів» з Росією
Читати

Популярнi статтi