Чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Кабмін

Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

За її словами, це рішення стосується всіх громадян цієї вікової групи, включно з тими, хто вже перебуває за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною», — наголосила Свириденко.

Відповідні зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість підвищити віковий поріг для перетину кордону з 18 до 22 років.