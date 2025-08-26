Чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Кабмін

Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни під час воєнного стану.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.
За її словами, це рішення стосується всіх громадян цієї вікової групи, включно з тими, хто вже перебуває за кордоном.
«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною», — наголосила Свириденко.
Відповідні зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови.
Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість підвищити віковий поріг для перетину кордону з 18 до 22 років.Автор: Сергій Ваха