Лісабон в жалобі: жахлива аварія забрала життя 15 людей - відео

У португальській столиці Лісабоні сталася катастрофа: туристичний фунікулер Glória зійшов із рейок, унаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, ще десятки отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, ймовірною причиною аварії став обрив троса, через що транспортний засіб втратив контроль і врізався у будівлю.

Мер Лісабона Карлос Моедаш назвав подію «трагічним днем для міста» та оголосив день жалоби. Причини трагедії наразі з’ясовують, триває розслідування, повідомляє CNN.

Довідка: Фунікулер Glória, відкритий у 1885 році, є однією з головних туристичних атракцій Лісабона і перевозить до 42 людей одночасно.

