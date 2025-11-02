﻿
Свiт

Пожежа у магазині в Мексиці: загинули 23 особи, серед них - діти

Щонайменше 23 людини, зокрема діти, загинули внаслідок пожежі в магазині в центрі міста Ермосійо, що на північному заході Мексики, повідомляє Reuters.

Ще десятеро людей постраждали.

Губернатор штату Сонора Альфонсо Дуразо заявив, що розпорядився провести ретельне та прозоре розслідування причин трагедії.

За словами генерального прокурора штату Густаво Саласа, більшість жертв, ймовірно, померли від отруєння токсичними газами.

У Червоному Хресті штату Сонора повідомили, що до ліквідації наслідків пожежі залучили 40 працівників організації та 10 машин швидкої допомоги, які здійснили шість рейсів до лікарні.

Пожежу вдалося загасити, однак її причини поки що невідомі. За даними місцевих ЗМІ, займання могло статися через коротке замикання, але міська пожежна служба наразі перевіряє інформацію про можливий вибух у приміщенні.

Фото: X/@michelleriveraa

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дітипожежаМексикамагазинзагибель людей
