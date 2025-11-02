Пожежа у магазині в Мексиці: загинули 23 особи, серед них - діти

Щонайменше 23 людини, зокрема діти, загинули внаслідок пожежі в магазині в центрі міста Ермосійо, що на північному заході Мексики, повідомляє Reuters.

Ще десятеро людей постраждали.

Губернатор штату Сонора Альфонсо Дуразо заявив, що розпорядився провести ретельне та прозоре розслідування причин трагедії.

Es una verdadera tragedia lo que ocurrió esta tarde en Sonora. Un incendio en un “Waldo's”, ubicado en pleno Centro de Hermosillo, dejó al menos 22 personas muertas. Entre la víctimas habría 7 niños. pic.twitter.com/r8Kqyvid7T — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) November 2, 2025

За словами генерального прокурора штату Густаво Саласа, більшість жертв, ймовірно, померли від отруєння токсичними газами.

У Червоному Хресті штату Сонора повідомили, що до ліквідації наслідків пожежі залучили 40 працівників організації та 10 машин швидкої допомоги, які здійснили шість рейсів до лікарні.

🚨 #Hermosillo | Una explosión en un comercio del Centro dejó una tragedia este sábado 1 de noviembre 💥🔥. De manera extraoficial, se habla de 25 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, adultos y una mujer embarazada 🕯️😔.



📹@michelleriveraa pic.twitter.com/KISs1PX2wn — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) November 2, 2025

Пожежу вдалося загасити, однак її причини поки що невідомі. За даними місцевих ЗМІ, займання могло статися через коротке замикання, але міська пожежна служба наразі перевіряє інформацію про можливий вибух у приміщенні.