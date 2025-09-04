﻿
Надзвичайні події

МЗС: У Лісабоні внаслідок аварії на фунікулері загинув українець

Унаслідок аварії фунікулера в португальській столиці Лісабоні загинув громадянин України. Про це повідомили в МЗС України.

«За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Як повідомляв ForUA, у четвер у Лісабоні сталась аварія на популярній серед туристів фунікулерній залізниці, внаслідок чого щонайменше 17 людей загинули і 21 особа зазнала поранень.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МЗС УкраїнифунікулерЛісабонзагибель українця
