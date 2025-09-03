Путін кличе Зеленського до Москви, але вважає його особою, з якою не можна домовлятися

Російський лідер Владімір Путін за підсумками чотириденного візиту до Китаю прокоментував можливість особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що така зустріч може відбутися у Москві, якщо Зеленський «готовий» приїхати до столиці Росії.

«Дональд [Трамп] попросив мене, якщо це можливо, провести таку зустріч. Якщо Зеленський готовий приїхати до Москви, така зустріч відбудеться», – сказав Путін на пресконференції у Пекіні.

Однак він відразу натякнув, що не вважає Зеленського легітимним президентом України, не назвавши його посаду: «Це шлях у нікуди, якщо просто з чинним головою адміністрації, так скажемо акуратно, проводити зустрічі. Можна. Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч [буде] добре підготовлена і вестиме до якихось позитивних можливих результатів», – сказав Путін.

«Якщо здоровий глузд переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту можна, я виходжу з цього. Тим більше, що ми бачимо настрої адміністрації Трампа, бачимо їхні не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення. Подивимося, як буде складатися ситуація. Якщо ні, то нам доведеться вирішити наші завдання збройним шляхом», – додав очільник Кремля.

Про готовність до особистої зустрічі з Путіним раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. «Україна пропонує перейти від обміну заявами і зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримала. Потрібна готовність Росії. Україна ще раз підтверджує свою готовість до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», – казав він.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участи лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

Декілька країн Європи й Туреччина потім пропонували організувати таку зустріч, серед можливих локацій називали, зокрема, Угорщину і Швейцарію.

При цьому в МЗС Швейцарії пообіцяли надати Путіну імунітет від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі на території країни, якщо він приїде для участі у переговорах щодо миру в Україні до Швейцарії.

Але у відповідь кілька представників Кремля, зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков, ще кілька днів тому заявляли, що ніяких домовленостей щодо зустрічі двох політиків немає. Ушаков, який брав участь у зустрічі на Алясці, зокрема сказав: «Наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленостей не було».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після повернення із саміту ШОС у Китаї також заявив журналістам, що Путін і Зеленський «поки не готові до зустрічі».

Путін пропонує Зеленському зустрітися у Москві вже вдруге. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що кремлівські чиновники регулярно повторюють свою «давню і неправдиву» заяву про те, що нібито українська влада є нелегітимною, для того, щоб створити умови для маніпулювання переговорами про припинення вогню і для відмови від будь-яких майбутніх російсько-українських угод у час, який обере Росія.

В ISW наголошували, що будь-яка довгострокова мирна угода між Росією й Україною повинна містити чітке визнання Росією легітимності президента, уряду і Конституції України, а також суверенітету України.