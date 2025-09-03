Київськми чиновникам повернули садибу на Подолі

Господарський суд м. Києва повернув у комунальну власність нежитлову будівлю на вул. Спаській, 12.

Йдеться про садибу (особняк Апштейна) на Спаській вулиці, де знаходиться столичний департамент охорони культурної спадщини, повідомляє КМДА.



2 вересня суд розглянув позовну заяву Київської міської прокуратури та визнав недійсними попередні угоди і реєстрації, пов’язані з цим об’єктом.



Зокрема:



- скасував держреєстрацію права власності за ТОВ "Центр інвестиційно-будівельних досліджень" (наразі – ТОВ "Блексквад") на нежитлову будівлю літ. Е загальною площею 517,3 кв. м на вул. Спаській, 12;



- визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений 29.04.2016 між ТОВ "Центр інвестиційно-будівельних досліджень" і ТОВ "Правова компанія "Ноосфера плюс";



- скасував держреєстрацію права власності за ТОВ "Правова компанія "Ноосфера плюс" на нерухоме майно.



Таким чином суд усунув перешкоди власнику – Київраді – у розпорядженні земельною ділянкою та повернув право громади на цінний об’єкт у Подільському районі.

Нагадаємо, київські чиновники завдали збитків на півмільярда гривень.