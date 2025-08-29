Київські чиновники завдали збитків на півмільярда гривень

Чиновники Київської області завдали 468 мільйонів збитків держбюджету.

"Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом", - повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко.



Приклади:



- один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам;



- директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику;



- заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим;



- посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки;



- керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.



За словами Кравченка, загалом 42 підозри, понад 468 млн. грн. збитків, 176 тис. грн. неправомірної вигоди.



"У фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України", - сказав він.

Нагадаємо, зарплати чиновників в Україні перевищили 60 тис. грн.

Фото: pravo.ua.