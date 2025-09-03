Забронювати 100% працівників тепер можна через «Дію»

Критично важливі підприємства, які працюють у прифронтових регіонах, відтепер можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України за поданням Міністерства економіки. Раніше діяла норма, яка дозволяла залишати у штаті лише 50% працівників, тепер же обсяг подвоєно.

За даними Мінекономіки, механізм уже реалізовано на порталі «Дія». Щоб скористатися послугою, підприємство має звернутися до обласної військової адміністрації. У разі позитивного рішення державні органи вносять зміни, після чого компанія може самостійно подати дані всіх своїх співробітників для бронювання.

«Механізм 100% бронювання є важливим для збереження робочих місць і забезпечення армії ресурсами. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки держави», — наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нові правила допоможуть зберегти кадровий потенціал підприємств, які працюють у надзвичайно складних умовах війни, та водночас посилять стійкість економіки України.

