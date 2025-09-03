“Шахеди” і ракети проти мирних міст: вибухи, пожежі та масові відключення світла

У ніч проти середи, 3 вересня, країна-терорист здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України. Ворог застосував майже 400 засобів – ударні дрони типу «шахед», крилаті ракети «Калібр» та інші засоби ураження.

Одним із головних напрямів атаки стала Кіровоградська область. Російські дрони вдарили по інфраструктурі «Укрзалізниці» у Знам’янці. За даними начальника ОВА Андрія Райковича, пошкоджено щонайменше 17 житлових будинків, один із них зруйнований повністю.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких четверо — працівники залізниці. Усі вони перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Внаслідок удару громада тимчасово залишилася без електропостачання. Наразі енергетики заживили навколишні населені пункти.

Луцьк (Волинь): масштабні пожежі, зруйновано два гаражі та господарську споруду, ще одна будівля пошкоджена. Повністю вигорів вантажний автомобіль. Загиблих і поранених немає.

Хмельницький: зафіксовані влучання ракет, у місті сильне задимлення, працюють рятувальники. Наразі немає даних про постраждалих та загиблих.

Київщина: у Вишгороді дрони атакували парковку біля житлового будинку, була пожежа

У Києві лунали вибухи та працювала ППО, уламки БпЛА падали в межах міста, руйнувань немає.

Львів: сили ППО знищили кілька дронів, обійшлося без серйозних руйнувань.

Інші регіони: вибухи та робота ППО також фіксувалися на Сумщині, Одещині, Чернігівщині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Чернівеччині та Запоріжжі.

Основними цілями ворога в цій атаці стали залізнична, цивільна та енергетична інфраструктура. Через пошкодження на Кіровоградщині відбуваються затримки поїздів.

Попри масштаби обстрілу, українська ППО зуміла збити значну кількість ворожих цілей, однак наслідки ударів ще уточнюються.

Як повідомляло раніше ForUa, 2 вересня рашисти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по кількох регіонах України. Найбільше постраждали Київщина, Сумщина та Одещина.