Суспiльство

РФ готує інформаційну кампанію-алібі для атак по енергетиці України, – ЦПД

Кремлівський диктатор Володимир Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці, попереджає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Заявою у Пекіні щодо того, що Росія “ніколи не била по енергетиці”, а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі, Путін готує собі інформаційне алібі для подальших обстрілів українських об’єктів.

– Це чиста брехня. З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ, – пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Зазначається, що наразі Путін намагається прикривати свої нинішні удари і обманює про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли.

– Звичайний брехун. На жаль, Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь, – зазначає керівник ЦПД РНБО.

За словами Коваленка, це чергова спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих.

 Автор: Сергій Ваха

