Розвідка Пхеньяну повідомила про загибель близько 2 тис. солдатів на війні в Україні

На війні в Україні загинули близько двох тисяч солдат із КНДР. Про це заявили у Національній розвідувальній службі Південної Кореї (NIS) під час закритого брифінгу, передає Yonhap.

За інформацією NIS, раніше Північна Корея визнавала близько 350 загиблих військових КНДР.

Однак уже у квітні південнокорейська розвідка повідомляла парламенту про щонайменше 600 загиблих, а зараз оцінку втрат було підвищено до двох тисяч після спільного аналізу з міжнародними партнерами.

Розвідка також зазначає, що КНДР планує відправити до Росії ще близько шести тисяч солдатів у межах третьої хвилі розгортання. Крім того, приблизно тисяча військових інженерів уже прибула до РФ. Наявні сили дислокуються у тилу як резерв.

З жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч військовослужбовців, а також надала звичайну зброю для підтримки російських військових дій в Україні.

ForUA нагадує, Кирило Буданов заявив, що КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська, які можуть використати для війни проти України.

Росія очікує близько 6 тис. північнокорейських військових найближчим часом, а також від 50 до 100 одиниць техніки з КНДР, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.