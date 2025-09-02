﻿
Надзвичайні події

Суддя з РФ отримав підозру за незаконні вироки захисникам Маріуполя

Суддя з РФ отримав підозру за незаконні вироки захисникам Маріуполя

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру судді, який призначає незаконні тюремні вироки українським військовополоненим. Про це повідомили у СБУ.

У відомстві зазначили, що йдеться по суддю Південного окружного військового суду РФ Костянтина Простова.

За даними розслідування, у серпні та листопаді 2024 року Простов засудив ще двох воїнів Національної гвардії України до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обидва військовослужбовці належали до 12-ї бригади спецпризначення НГУ, яка з перших днів повномасштабного вторгнення обороняла Маріуполь.

У СБУ повідомляють, що це вже другий підтверджений випадок, коли російський суддя фабрикує обвинувачення і проводить показові судилища над українськими полоненими. У червні 2025 року він уже отримав першу заочну підозру від СБУ за аналогічні дії проти інших воїнів.

– Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту, – йдеться у повідомленні СБУ.

За міжнародним гуманітарним правом військовополонені не можуть притягатися до кримінальної відповідальності лише за участь у бойових діях.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУсуддяпідозраагресія рфвійна рф проти України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Полiтика 02.09.2025 18:11:26
Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Читати
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Суспiльство 02.09.2025 18:00:21
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Читати
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Війна 02.09.2025 17:51:36
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Читати

Популярнi статтi