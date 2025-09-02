Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з Валерієм Дубілем здійснила чергову гуманітарну місію на схід України. Допомогу отримали підрозділи, які тримають оборону на Донеччині та Харківщині.

3-я бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» отримала апарат EasyPulse виробництва Schiller (Швейцарія). Цей пристрій запускається у момент зупинки серця і фактично повертає пораненого з клінічної смерті. EasyPulse здатний замінити роботу трьох-чотирьох медиків: поки він проводить непрямий масаж серця, лікарі отримують дорогоцінний час для інших процедур і допомоги кільком пораненим одночасно. Разом із цим бригада отримала також Starlink та генератор.

У 4-ту бригаду оперативного призначення «Рубіж» та 35-ту окрему бригаду морської піхоти доставлено сучасні комплекси РЕБ з імерсійною системою охолодження та широким діапазоном частот. Це обладнання критично важливе для протидії ворожим дронам і захисту українських позицій.

32-га механізована «Сталева» бригада отримала Starlink та зарядну станцію, які гарантують зв’язок і живлення техніки навіть у найважчих умовах. Додаткові зарядні станції були передані й підрозділам Нацполу на Харківщині.



«Ми привозимо на фронт не просто техніку, а те, що реально рятує життя. EasyPulse — це шанс для бійця, серце якого зупинилося, повернутися до життя. А сучасні РЕБи, Starlink і генератори — це можливість нашим захисникам бути на крок попереду ворога. Коли на передовій рахунок іде на хвилини, така допомога безцінна. Наш обов’язок — підтримати тих, хто боронить Україну», — наголосив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.



Поїздка відбулася за підтримки партнерів фонду: родини Герег та компанії «Епіцентр», Владлена Нікітіна, Євгена Довбні, Івана та Іллі Дубілів, Віти Присяжнюк, EDG group та Святослава Нечипоренка, Ігора Коржа та Олексія Юренка.