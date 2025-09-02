У Києві відкрили реабілітаційний центр для ветеранів та спортсменів на стадіоні «Спартак»

У столиці на стадіоні «Спартак» після завершення Кубку України з регбі відбулася важлива подія — відкриття сучасного реабілітаційного центру. Він призначений для ветеранів та спортсменів, що потребують відновлення.

Про це повідомила бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики та радниця Офісу Президента Олена Говорова. За її словами, центр став результатом масштабної роботи, що включала повний ремонт приміщень та закупівлю найсучаснішого обладнання.

Особливістю проєкту є те, що він був реалізований без залучення бюджетних коштів, виключно завдяки підтримці партнерів. У центрі вже встановлено спеціалізоване обладнання, яке дозволяє людям з інвалідністю проходити реабілітацію, тренуватися та займатися спортом, продовжуючи процес відновлення безпосередньо на території стадіону.

Разом з Оленою Говоровою новий центр відкривав також чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая.

«Стадіон оживає, коли на ньому відбуваються тренування, коли там займаються люди, коли відчувається рух і життя. Це надихає, і ми точно не зупиняємося. Попереду – нові кроки у відновленні та ремонті навчально-спортивної бази «Спартака», — зазначила Олена Говорова.