Росія та Китай підписали угоду про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»

Газпром та Китай домовилися про будівництво довгоочікуваного газопроводу «Сила Сибіру-2» через Монголію. За даними Bloomberg, російський газовий гігант також збільшить обсяги поставок газу через існуючий маршрут «Сила Сибіру-1».

Головний виконавчий директор «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що новий газопровід матиме потужність до 50 млрд куб. м газу на рік, а угода укладена на 30 років. За його словами, ціна на газ для Китаю буде нижчою, ніж для європейських клієнтів. Крім того, «Газпром» погодився збільшити обсяг поставок через «Силу Сибіру-1» на додаткові 6 млрд куб. м на рік, довівши його загальну потужність до 38 млрд куб. м.

Однак, як зазначає видання, Пекін поки офіційно не підтвердив інформацію, озвучену Міллером. Обговорення цього проєкту, який вважається одним із наймасштабніших у світі, тривали багато років. Москва прагнула прискорити його реалізацію, щоб компенсувати скорочення експорту до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну. Китай, зі свого боку, проявляв обережність через побоювання надмірної залежності від одного постачальника.

Повідомляється, що раніше переговори застопорилися через розбіжності щодо ціни та обсягів закупівель, а також незрозумілості щодо гнучкості поставок. Незважаючи на заяву Міллера, терміни будівництва, початку поставок та фінансові деталі проєкту наразі не розголошуються.

