Польща назвала умову покращення відносин з Україною

У Польщі наголошують, що подальше покращення відносин з Україною залежить від її готовності врегулювати історичні суперечності. Зокрема, йдеться про питання вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Цю позицію озвучив керівник Офісу міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Пшидач підкреслив, що Польща зробила для України надзвичайно багато, особливо у критичні моменти, і тепер має право очікувати на кроки у відповідь. За його словами, одним із ключових аспектів є розблокування місць пам’яті на Волині. Посадовець зазначив, що без конкретних дій України в цьому напрямку подальший прогрес у двосторонніх відносинах буде вкрай ускладнений.

Пшидач також наголосив, що Польща більше не збирається ігнорувати історичну правду. Він висловив нерозуміння щодо ситуації, коли інші держави можуть проводити ексгумацію на відповідних місцях в Україні, тоді як Польщі це заборонено. Це питання, за його словами, викликає обурення серед поляків.

Коментуючи нещодавнє вето президента Польщі на закон про підтримку українців та емоційну реакцію Києва, Марчин Пшидач зауважив, що Україна повинна усвідомлювати важливість союзників, особливо сусідів, та уникати дій, які можуть їх відштовхнути. Він підкреслив, що українцям варто пам’ятати про ціну польської допомоги і не сприймати її як щось належне.

На завершення, Пшидач наголосив, що Варшава очікує від Києва взаємності у вирішенні важливих для неї питань. Таким чином, Польща ставить історичні питання в центр двостороннього порядку денного, що може стати серйозним викликом для відносин між країнами в майбутньому.

